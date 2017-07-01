В Киеве удивились аресту украинца, подозреваемого в убийстве журналиста Роккелли

По словам заместителя генпрокурора Украины Евгения Енина, ведомство уже обратилось к итальянским властям с требованием освободить задержанного Виталия Маркива.

На Украине удивлены арестом военнослужащего Виталия Маркива, которого подозревают в убийстве фотокорреспондента Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил заместитель генерального прокурора страны Евгений Енин.

— Генпрокуратура удивлена ​​арестом в Италии украинского солдата Маркива Виталия, по подозрению в убийстве фоторепортёра Андреа Роккелли вблизи города Славянск в мае 2014 года, выдвинутого прокуратурой города Павия, — написал он.

Енин отметил, что украинская Генпрокуратура расследует уголовное дело по факту гибели журналиста Рокелли и его переводчика из России Андрея Миронова, сотрудничая при этом с итальянскими коллегами. По данным украинской стороны, погибшие были убиты во время артобстрела террористических войск.

— Генпрокуратура уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива Виталия или его немедленного освобождения, — подчеркнул заместитель генпрокурора.

Ранее Лайф писал о том, что в Италии арестован подозреваемый в убийстве фоторепортёра Андреа Роккелли в Донбассе. Итальянский журналист погиб в 2014 году в окрестностях Славянска вместе со своим переводчиком из России Андреем Мироновым.