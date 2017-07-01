В Москве простились с экс-вокалистом "Иванушек" Олегом Яковлевым

Многие артисты, лично и хорошо знавшие Олега Яковлева, не смогли сдержать слёз во время церемонии похорон.

На Троекуровском кладбище в Москве завершилась церемония прощания с музыкантом и экс-солистом поп-группы "Иванушки International" Олегом Яковлевым. Попрощаться с артистом пришли сотни людей, в том числе его коллеги по группе и сцене Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев, певицы Анна Семенович, Надя Ручка, Катя Лель, продюсер "Иванушек" Игорь Матвиенко. Многие из них не могли сдержать слёз во время прощальной речи.

Напомним, как ранее сообщал Лайф, Олег Яковлев ушёл из жизни утром 29 июня в реанимации одной из столичных клиник. Причиной смерти стал отёк лёгких, вызванный заболеванием — циррозом печени.