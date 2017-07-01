Алчеева: Умерших в Турции россиян зачастую репатриируют в течение 3–5 дней

Во Всероссийском союзе страховщиков рассказали, как действовать в случае смерти родственника в Турции.

Представитель Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева рассказала о том, что репатриация 11-летней скончавшейся девочки из России должна быть организована в течение 3–5 дней.

— Родители должны позвонить в сервисную компанию, они занимаются в том числе организацией посмертной репатриации. Если говорить о Турции, в течение 3–5 дней, как правило, она осуществляется.

Ранее Лайф сообщал, что девочка умерла вскоре после купания в бассейне. Ребёнок поднялся в номер отдохнуть, и у него остановилось сердце.