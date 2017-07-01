Американский авианосец "Джордж Буш" прибыл к берегам Израиля

По замыслам командования США, авианесущий крейсер в последствии должен принять участие в контртеррористической операции в Сирии.

Авианосец Военно-морских сил США "Джордж Буш" встал на якорь в порту Хайфы на севере Израиля. Это стал первый визит американского флота в воды этой страны за последние 17 лет, сообщает Второй канал израильского телевидения. По предварительным данным, корабль простоит в порту четыре дня, после чего отправится на выполнение боевого задания.

По предположению экспертов, авианесущий крейсер класса "Нимиц" должен будет оказать поддержку международной коалиции во главе с США во время военной операции в Сирии. На его борту находится более 5,7 тысячи человек и до сотни самолётов и вертолётов.

Отметим, пока корабль будет находится в порту, его намерены посетить премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Авигдор Либерман. Кроме того, для американских военных предусмотрены экскурсии по Хайфе.