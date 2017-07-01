Специалисты рассказали, какая обувь наиболее опасна для вождения автомобиля

Согласно результатам исследования, категорически не рекомендуется садиться за руль в шлёпанцах.

Специалисты компании Ford провели исследование и выяснили, какая обувь является наиболее опасной для вождения автомобиля. Согласно полученным данным, категорически не рекомендуется садиться за руль в шлёпанцах по причине того, что они могут соскользнуть и попасть под педали.

Отмечается, что в некоторых странах водителям по закону запрещено водить машину в такой обуви, а за нарушение этого правила предусмотрены штрафы в размере 90 евро во Франции и 200 евро в Испании.

По информации экспертов, свободно сидящая на ноге обувь, увеличивает общее время торможения транспортного средства в среднем на 0,13 секунды. Это значит, что если водитель едет со скоростью в 95 километров в час, его тормозной путь увеличился на 3,5 метра. К тому же, для того, чтобы перенести ногу с педали газа на педаль тормоза у водителя уйдёт в два раза больше времени, чем в другой обуви — около 0,04 секунды.

Согласно опросу Ford, в России босиком за рулём ездит 5,7% водителей, 13,2% — в шлёпанцах, 32,9% участников опроса уверены в своей компетентности за рулём вне зависимости от вида обуви, в которой они садится за руль, а 48% предпочитают ездить за рулём, будучи в кедах или кроссовках.