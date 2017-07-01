Модель из США покрасила волосы двухлетней дочери в розовый цвет

Мать хотела порадовать маленькую Фелисити, однако на неё обрушился шквал критики.

Двухлетняя Фелисити Леблан, как любая другая девочка, хочет быть похожей на свою маму. Однако поскольку мать ребёнка — модель Черити Грейс, отличающаяся весьма кричащим цветом волос, то и Фелисити разрешили перекрасить волосы в ярко-розовый. Как сообщает The Mirror, Черити решила запечатлеть этот процесс на видео и поделиться радостью дочери с подписчиками.

Однако несмотря на то что краска, которую мама использовала для дочери, была щадящей, затея Черити была раскритикована пользователями Сети.

— Это настолько безответственно! — говорится в одном комментарии. — Конечно, она захочет этого. Она ребёнок. Она не знает, чего хочет. До 20 лет она облысеет.

— Подобные красители слишком вредны для детей. Их черепа и волосы не должны впитывать в себя эту химию, — написал ещё один пользователь.

Ситуация накалилась до такой степени, что в конфликт пришлось вмешаться производителям краски Manic Panic, которые объяснили, что краситель в их продукте действительно не содержит вредных веществ.

Всё же нашлись и те, кто поддержал Черити, похвалив её за то, что она доставила массу положительных эмоций малышке. Видео набрало уже более 1,3 миллиона просмотров.