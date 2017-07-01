Путин и эмир Катара обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества

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Путин и эмир Катара обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Российский лидер отметил важность политико-дипломатических усилий для нормализации ситуации вокруг Дохи.

Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани обсудили в ходе телефонных переговоров вопросы дальнейшего сотрудничества.

— Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-катарского сотрудничества с акцентом на реализацию ряда перспективных проектов, в том числе в инвестиционной и энергетической сферах, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин также подчеркнул важность политико-дипломатических усилий, направленных на разрешение кризиса между Катаром и другими странами.

Общение двух лидеров состоялось по инициативе со стороны Катара.

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