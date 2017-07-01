Лукашенко рассказал, как РФ содействует независимости Белоруссии

По словам белорусского президента, обретение надёжных партнёров и союзников делает государство сильнее и устойчивее.

Белорусский президент Александр Лукашенко объяснил, как Россия способствует независимости Белоруссии, отметив, что государства являются надёжными партнёрами и союзниками, сообщает пресс-служба главы государства.

— В одиночку в современном мире, особенно нам, не выжить. Именно поэтому Белоруссия является сторонником межгосударственных интеграционных процессов. Ведь мы понимаем: обретение надёжных партнёров и союзников делает сильнее и устойчивее нашу реальную независимость, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что отношения Белоруссии и России являются взаимовыгодными и охватывают все сферы жизни государств. Также Лукашенко сообщил, что на заседании Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России, которое состоялось в Москве 30 июня, были решены практически все обозначенные в повестке дня вопросы.

— Да, у нас с нашей братской Россией не всё всегда гладко. Но скажите, где и у кого всё гладко? — заметил белорусский лидер, подчеркнув, что прошедшее накануне в российской столице мероприятие было первым, где страны были действительно братьями.

По словам Лукашенко, санкции и давление со стороны других государств доказали, что "надо рассчитывать только на себя".

— Счастье нашим народам принесут только наши совместные усилия. И больше ничего, —подчеркнул президент.