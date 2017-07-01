Путин провёл переговоры по телефону с королём Бахрейна

Главы двух стран отметили в ходе разговора позитивную динамику развития торгово-экономических связей королевства и России.

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с королём Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Как отмечает официальный сайт Кремля, разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны. Лидеры двух стран обсудили ход реализации договорённостей, которые были достигнуты на переговорах осенью прошлого года. В частности, акцент был выставлен на работе двусторонней межправительственной комиссии, которая провела в феврале этого года первое заседание.

— При обмене мнениями по ситуации, сложившейся вокруг Катара, отмечено, что это оказывает негативное влияние и без того на непростое положение дел в Ближневосточном регионе. Подчёркнута необходимость налаживания прямого взаимоуважительного диалога между всеми вовлечёнными в этот конфликт государствами, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, как ранее сообщал Лайф, в начале июня восемь арабских стран, в числе которых был и Бахрейн, объявили о разрыве отношений, в том числе экономических, с Катаром.