Мэр мексиканского города Сан-Педро каждый год вступает в брак с крокодилом

Такая необычная церемония проводится, чтобы местным рыбакам был гарантирован хороший улов.
Мэр мексиканского города Сан-Пендро Уамелула Виктор Агилар взял в жёны крокодила. "Невеста" была одета в свадебное платье, а её пасть перевязана. Об этом пишет Daily Mail.
Видео: Daily Mail
Таким образом, согласно местному обычаю, рыбакам гарантируется хороший улов в течение года. Перед церемонией крокодила крестят.
Такую свадьбу проводят каждый год. "Невесты" не должны повторяться.
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