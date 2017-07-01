Мэр мексиканского города Сан-Педро каждый год вступает в брак с крокодилом

Такая необычная церемония проводится, чтобы местным рыбакам был гарантирован хороший улов.

Мэр мексиканского города Сан-Пендро Уамелула Виктор Агилар взял в жёны крокодила. "Невеста" была одета в свадебное платье, а её пасть перевязана. Об этом пишет Daily Mail.

Видео: Daily Mail

Таким образом, согласно местному обычаю, рыбакам гарантируется хороший улов в течение года. Перед церемонией крокодила крестят.

Такую свадьбу проводят каждый год. "Невесты" не должны повторяться.