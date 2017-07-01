Южнокорейские военные задержали в Японском море корабль КНДР

Сотрудники береговой охраны Южной Кореи совершили перехват северокорейского судна в Японском море, нарушившего границу её территориальных вод. Как сообщает агентство Ренхап, причины инцидента устанавливаются, однако, по предварительным данным, часть экипажа задержанного корабля заявила, что не хочет возвращаться в КНДР.
Отметим, что это не первый случай задержания северокорейского судна в территориальных водах Южной Кореи. Как сообщал Лайф, 23 июня южнокорейские пограничники сняли с дрейфующего судна КНДР восемь моряков. Однако тогда граждане Северной Кореи изъявили желание вернуться на родину и были репатриированы.
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