Военный ЛНР: СБУ пытала моих родителей, чтобы склонить к сотрудничеству

По словам ополченца, украинские силовики избивали его мать, оставшуюся на подконтрольной Киеву территории Донбасса, пытаясь добыть нужную им информацию.

С просьбой о помощи в Министерство госбезопасности ЛНР обратился военнослужащий Народной милиции. Как пояснил молодой человек, сотрудники Службы безопасности Украины не просто пытались его завербовать, но и всячески истязали родных, оставшихся на подконтрольной Киеву территории. Таким образом они надеялись добыть важную для них информацию о состоянии Вооружённых сил Луганской Народной Республики.

Ополченец рассказал, что разговор с украинскими силовиками вёлся только по телефону и его мягко просили приехать на территорию Украины домой к родителям. Но после того как поняли, что приезд затягивается, а беседы не дают никаких результатов, избили родителей молодого человека.

Военный согласился на сотрудничество, узнав от матери об угрозах её жизни. Попросил пару дней у украинских силовиков, чтобы добыть интересующую их информацию. Этого времени хватило, чтобы родители могли бежать с территории Украины, а он обратился за помощью в МГБ ЛНР.