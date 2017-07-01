Как отметил глава Чечни, в крепкой, здоровой семье растут морально устойчивые, порядочные, почитающие родителей и любящие родину люди.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил легализацию однополых браков в Германии с последним днём Помпеи. Он также призвал укреплять институт семьи.

— Я прочитал одну новость из бундестага Германии, посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи. Мы убеждены, что, наоборот, нужно стремиться к укреплению института семьи. Альтернативы семье нет и никогда не будет, — отметил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что в бундестаге приняли закон об однополых браках. Согласно документу, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией могут не только регистрировать отношения, но и усыновлять детей. Проект теперь должны утвердить в бундесрате.