Владимир Путин подписал закон о блокировке "зеркал" пиратских сайтов

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Владимир Путин подписал закон о блокировке "зеркал" пиратских сайтов

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Как отмечается, решение о признании интернет-ресурса копией заблокированного сайта принимают представители Минкомсвязи.

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке копий пиратских сайтов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Новым порядком предусматривается принятие Минкомсвязью России по поступающей информации мотивированного решения о признании сайта копией заблокированного сайта, — отмечается в сообщении.

После этого решение направляется владельцу такого ресурса и в Роскомнадзор для принятия мер по ограничению доступа. Осуществляться это будет во внесудебном порядке.

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