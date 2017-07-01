Владимир Путин подписал закон о блокировке "зеркал" пиратских сайтов

Как отмечается, решение о признании интернет-ресурса копией заблокированного сайта принимают представители Минкомсвязи.

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке копий пиратских сайтов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Новым порядком предусматривается принятие Минкомсвязью России по поступающей информации мотивированного решения о признании сайта копией заблокированного сайта, — отмечается в сообщении.

После этого решение направляется владельцу такого ресурса и в Роскомнадзор для принятия мер по ограничению доступа. Осуществляться это будет во внесудебном порядке.