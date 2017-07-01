Лавров возглавит делегацию из РФ на очередной сессии Генассамблеи ООН в сентябре

Помимо главы российского МИД, в состав делегации войдут его заместители, руководители департаментов ведомства, а также главы комитетов по международным делам Совфеда и Госдумы.

Глава российского МИД Сергей Лавров возглавит делегацию из РФ на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, следует из распоряжения президента России Владимира Путина.

Помимо министра иностранных дел, в состав делегации войдут его заместители Геннадий Гатилов и Василий Небензя, глава департамента министерства по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, руководитель правового департамента, глава департамента международных организаций, а также руководители департаментов по вопросам новых вызовов и угроз и по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

Также на сессию Генассамблеи ООН поедут главы комитетов по международным делам в Совете Федерации и Государственной думе Константин Косачёв и Леонид Слуцкий.

Открытие сессии состоится в штаб-квартире ООН 12 сентября в Нью-Йорке.