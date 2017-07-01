Сирия потребовала от ОЗХО достоверного расследования по химоружию в Хан-Шейхуне

По данным МИД САР, при подготовке последнего доклада организации использовались лишь данные, предоставленные боевиками.

Власти Сирии потребовали от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) достоверного расследования инцидента с применением химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне. Как сообщила гостелекомпания SANA со ссылкой на сирийских дипломатов, пока что Доклад спецмиссии ОЗХО о применении зарина в данном районе скорее основан на данных террористов, чем на объективных доказательствах.

— Сирия призывает ОЗХО готовить правдивые и компетентные доклады, самостоятельные от манипуляций и шантажа со стороны не готовых к правде стран, чтобы не вредить истине, а также профессионализму и независимости Организации, — говорится в обращении сирийского МИД.

Как ранее сообщал Лайф, последний случай применения химического оружия в Сирии был зафиксирован 4 апреля в сирийской провинции Идлиб. По предварительным данным, жертвами химоружия стали 80 человек. Сирийская оппозиция возложила ответственность за произошедшее на правительственные войска, Дамаск же обвинил в атаке боевиков. Россия призвала мировое сообщество провести по факту произошедшего независимое расследование, однако Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) большинством голосов отвергла это предложение.