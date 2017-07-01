"Владимирский централ". Вспоминаем Михаила Круга

Ирина Круг: "Помним и любим"
Клип. Помним
"Это был наш человек"
Сегодня ровно 15 лет как с нами нет Легенды под названием Михаил Круг Жизнь порою бывает жестока и несправедлива ... Но как говорится, все мы там будем, рано или поздно !!! Значит Богу он нужен там!!!!!Я лично не была знакома с Михаилом Владимировичем , но по средствам его песен , которые слушали и слушают от мала до велика , от прокурора до блатного, от работяги до чиновника, от полицейского до зека , я поняла , что этот человек НАШнезависимо от наших регалий и суждений !!! Он гений, по средствам своей музыки сплотившей народ !!!! Помним и будем помнить!!!!! Царствие небесное Вам!!!! Вечный покой !!!!! @irinakrug Дорогая Ирочка спасибо , что своим творчеством напоминаешь нам о Михаиле Владимировиче , такое ощущение , что во время выступления он в зале , слушает и гордится тобой !!!!Вашему сыночку Сашеньке здоровья и благополучия !!!! Храни Господь Бог вашу семью !!!!!#краснодар #москва #тверь #санктпетербург #krasnodar #moscow #михаилкруг #помним#любим #колокола #шансонье #круг #белыйснег #влазурном #давайпоговорим #жиганлимон #здравствуймама #идетэтап #владимирскийцентрал #золотыекупола #мадам #исповедь #всемдобра
"15 лет... Помним. Скорбим"
"Круг действительно легенда"
Кто бы и как не относился к шансону, но Круг действительно Легенда !!! #Repost @radioshansonfm (@get_repost) ・・・ Ровно 15 лет назад, в ночь на 1 июля, героически защищая свою семью от бандитов, погиб легендарный шансонье Михаил Владимирович Круг. #РадиоШансон #радио #шансон #русскийшансон #музыка #русскаямузыка #романс #Круг #МихаилКруг
"В этот день 15 лет назад не стало Михаила Круга"
"Тишина. Наши свечи зажжены вновь"
15 лет назад не стало Михаила Круга!Но все по-прежнему: Тишина.Наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива... Белый пух лебедей над Россией моей,ведь у ангелов белые, белые крылья,как похожи они на крыла лебедей... В старой церкви пахнет воском,я не в силах промолчать,совершать грехи так просто,но не просто искупать... Так падает снег, так кружится листва,так тихо - ты только послушай... Чавкает тихим прибоем волна и Афанасий спускает ладью... Также весело шуршит в саду листва,ведь до осени еще ей жить и жить... Золотые купола,душу мою радуют, а то не дождь, а то не дождь - слёзы с неба капают... Холодный вечер осенней сказки, и лунной ночью, моросящий звонкий дождь... Я открою ту дверь в золотую обитель,где душевный покой, тишина и любовь... Слова мои в душе, их нет в письме... У кого душа в вине тонет,у кого так в ней вообще пусто... Светлая память!Помнят и будут помнить!Люблю! #михаилкруг#круг#легендашансона#деньпамяти#1июля#талант#поэт#песнисосмыслом#светлаяпамять#любим#помним#тверь#нетроссиибезтвери#воронежпомнит
"Творчество же его живо"
Сегодня День памяти Михаила Круга. 15 лет уже его нет. Творчество же его живо. Мне нравится его песня "Тишина". Так по-Пушкински "но эта печаль красива" (у Пушкина есть такие строки: "Мне грустно и легко; печаль моя светла..."). Как-то в 11-ом классе писали на русском языке сочинение в формате ЕГЭ, текст о малой родине был. Говорю,можно из поэзии аргументы брать: многие поэты воспевали красоту родной земли. И вот в сочинении одного выпускника читаю потом: "О родине писали разные поэты. Например,великий русский поэт Михаил Круг: "Милый мой город печали и слез// Старой России надёжная твердь..."При всей любви к этой песне о Твери фактическую ошибку все-таки вынести пришлось)). #школа #школьныеистории #блогошколе #круг #михаилкруг #подготовкакегэ #kids
"Поэт жив, пока живо его творчество"
1 июля 2002 года трагический погиб,не побоюсь громких слов,великий шансонье,поэт и композитор Михаил Круг. Прошло уже 15 лет,но его хиты по-прежнему актуальны,популярны и востребованы. Поэт жив,пока живы его стихи. Помним, любим. #Круг #Михаил_Круг #светлаяпамять #девочкапай #вечнаяпамять #шансон #легендашансона #тыснами #кольщик #shanson #repost #репост #тверь
"Вечная память"
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