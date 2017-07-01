Число пострадавших при стрельбе в ночном клубе в Арканзасе возросло до 28

Сотрудники правоохранительных органов отвергли версию теракта и считают, что инцидент произошёл из-за перепалки между посетителями.

Число пострадавших при стрельбе в ночном клубе Power Lounge города Литл-Рок в Арканзасе (США) возросло до 28 человек, из низ 25 — с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.

Ранее Лайф писал, что в ночном клубе произошла перестрелка. По версии полиции, инцидент произошёл во время перепалки между посетителями и не является терактом.