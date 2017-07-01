Родители испугались реакции дочери, которая впервые попробовала колу

В опубликованном в Сети ролике видно, что ребёнок скривился, сделав глоток газировки.

Врачи не советуют давать детям колу из-за большого количества сахара в кофеина, но маленькой Эви всё же дали попробовать газировку. Как сообщает Daily Mail, малышка поразила родителей своей реакцией, начав странно кривляться, всем видом давая понять, что напиток ей не понравился. Она откидывает голову назад, будто бы пытаясь отстраниться. Однако спустя пару мгновений решила сделать ещё один глоток.

По словам доктора Уильяма Сирса, глоток колы вряд ли нанесёт долгосрочный вред ребёнку, однако газировка имеет некоторые явно вредные биохимические эффекты.

— Когда ребёнок получает дозу кофеина, он становится гиперактивным, и его настроение может часто меняться в течение дня, — говорит специалист. — К тому же, в ней много сахара.

Помимо того, газированные напитки часто являются одной из основных причин детского ожирения, а содержащиеся в них фосфаты способствуют вымыванию кальция из организма малышей.