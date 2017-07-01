"Толерантность либералов". Ассанж прокомментировал призывы убить его

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"Толерантность либералов". Ассанж прокомментировал призывы убить его

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Джулиан Ассанж. Фото: ©REUTERS/NEIL HALL

Основатель WikiLeaks продемонстрировал в "Твиттере" многочисленные угрозы со стороны пользователей соцсети и СМИ.

Джулиан Ассанж прокомментировал в своём микроблоге призывы убить или искалечить его, снабдив их хештегом #tolerantliberal (толерантность либералов).

Основатель WikiLeaks также добавил, что либералы больше не либеральны.

— Они совокупились с худшими элементами государственной жестокости и любви к цензуре и смерти, — считает Ассанж.

Ранее основатель WikiLeaks раскритиковал руководство Демократической партии США, предложив создать ей замену.

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