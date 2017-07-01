WP: В США с начала года полицейские застрелили почти 500 человек

По данным издания, как и в предыдущие годы, в основном речь идёт о вооружённых белых мужчинах, четверть из погибших имела психические заболевания.

С начала 2017-го года полицейские в США застрелили 492 человека, говорится в составленной Washington Post статистике. За прошедший год число погибших было ненамного выше.

Как отмечает издание, вести подсчёт вызовов, окончившихся смертельным ранением правонарушителей или подозреваемых, начали после получившей широкий резонанс ситуации вокруг безоружного афроамериканца Майкла Брауна в 2014 году, скончавшегося в результате стрельбы со стороны правоохранителей.

По данным WP, в 2015-м и 2016 году число погибших от рук полицейских возросло почти в два раза по сравнению с 2014-м.

— Эти цифры показывают, что количество подобных случаев у участием офицеров полиции с течением времени остается неизменным не изменилось с течением времени. В некоторых местах это число растёт, в некоторых — падает, но в среднем цифры такие. Таково наше общество 21 века, — заявил криминолог из Университета Южной Каролины.