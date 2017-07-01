Облитой в Лондоне кислотой имениннице собрали более £30 тысяч

Полиция разыскивает 24-летнего мужчину, который совершил преступление на почве ненависти.

В Великобритании собрали более 33 тысяч фунтов стерлингов для 21-летней Решам Хан, которая была облита кислотой во время празднования дня рождения в Лондоне. Как сообщает The Independent, полиция разыскивает 24-летнего Джона Томлина по подозрению в совершении преступления на почве ненависти.

£33,000 now raised for aspiring model who had acid thrown in her face on her 21st birthday https://t.co/8ZVoYgxevI — The Independent (@Independent) 1 июля 2017 г.

По информации издания, именинница мечтала стать моделью. Как сообщил университетский друг пострадавшей Дэниел Мэнн, который помогал в сборе пожертвований, 2 июля девушка собиралась выйти на новую работу, однако сейчас это невозможно. По словам молодого человека, собранные деньги помогут Решам Хан и её семье восстановиться морально и физически после инцидента.

Ранее Лайф сообщал о том, что двух девушек в Лондоне облили кислотой во время празднования дня рождения. Одну из них медики решили ввести в кому, а второй требуются кожные трансплантаты для лица.