Облитой в Лондоне кислотой имениннице собрали более £30 тысяч

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Облитой в Лондоне кислотой имениннице собрали более £30 тысяч

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Решам Хан. Фото: Independent

Полиция разыскивает 24-летнего мужчину, который совершил преступление на почве ненависти.

В Великобритании собрали более 33 тысяч фунтов стерлингов для 21-летней Решам Хан, которая была облита кислотой во время празднования дня рождения в Лондоне. Как сообщает The Independent, полиция разыскивает 24-летнего Джона Томлина по подозрению в совершении преступления на почве ненависти.

<p>Решам Хан. Фото: Independent</p>

По информации издания, именинница мечтала стать моделью. Как сообщил университетский друг пострадавшей Дэниел Мэнн, который помогал в сборе пожертвований, 2 июля девушка собиралась выйти на новую работу, однако сейчас это невозможно. По словам молодого человека, собранные деньги помогут Решам Хан и её семье восстановиться морально и физически после инцидента.

<p>Джон Томлин. Фото: Indepenent</p>

Ранее Лайф сообщал о том, что двух девушек в Лондоне облили кислотой во время празднования дня рождения. Одну из них медики решили ввести в кому, а второй требуются кожные трансплантаты для лица.

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