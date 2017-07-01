Музыканта Дельфина не пустили на Украину

Исполнитель выразил сожаление в связи с невозможностью появиться на запланированном концерте и пожелал поклонникам разделить праздник с остальными участниками группы.

Музыканта Андрея Лысикова, известного под сценическим псевдонимом Дельфин, не пустили на выступление в Киев из-за посещения Крыма. Об этом говорится в сообщении певца на странице в "Фейсбуке".

По словам исполнителя, остальные участники группы пересекли границу и будут выступать на сцене West Stage.

— Я был в Крыму, и меня не пустили в Киев. Есть такой закон, и он исполнен. Остальные участники группы благополучно пересекли границу. Они готовы сыграть концерт, на котором меня не будет. В 22:20 на West Stage концерт состоится. Я очень хочу быть сегодня на сцене с моими друзьями. Но будьте с ними вы. Спасибо, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Лайф, певицу Бьянку также не пустили на Украину из-за посещения полуострова.