Путин подписал закон о новых госпошлинах в сфере оборота оружия

С 1 октября выдача лицензии на приобретение, экспонирование, коллекционирование оружия и патронов обойдётся в две тысячи рублей.

Президент РФ Владимир Путин одобрил закон, согласно которому в Налоговом кодексе появятся изменения в части установления госпошлины в сфере оборота оружия.

Как сообщает на сайте Кремля, вместо единовременных сборов, ставки которых — от 300 до 500 рублей, с 1 октября 2017 года за приобретение, экспонирование, коллекционирование оружия и патронов придётся платить пошлину в две тысячи.

В то время как за выдачу лицензии (или продление срока её действия) на приобретение газового пистолета, револьвера, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов России или казачьей формой размер пошлины составит 500 рублей.

Переоформление лицензии обойдётся в 250 руб.

1 июля глава государства Владимир Путин одобрил ряд важных законов, включая законопроект о реновации ветхого жилья в столице.