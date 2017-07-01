Путин подписал закон о новых госпошлинах в сфере оборота оружия

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Путин подписал закон о новых госпошлинах в сфере оборота оружия

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

С 1 октября выдача лицензии на приобретение, экспонирование, коллекционирование оружия и патронов обойдётся в две тысячи рублей.

Президент РФ Владимир Путин одобрил закон, согласно которому в Налоговом кодексе появятся изменения в части установления госпошлины в сфере оборота оружия.

Как сообщает на сайте Кремля, вместо единовременных сборов, ставки которых — от 300 до 500 рублей, с 1 октября 2017 года за приобретение, экспонирование, коллекционирование оружия и патронов придётся платить пошлину в две тысячи.

В то время как за выдачу лицензии (или продление срока её действия) на приобретение газового пистолета, револьвера, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов России или казачьей формой размер пошлины составит 500 рублей.

Переоформление лицензии обойдётся в 250 руб.

1 июля глава государства Владимир Путин одобрил ряд важных законов, включая законопроект о реновации ветхого жилья в столице.

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