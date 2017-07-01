Генпрокурор Бразилии заявил, что против Темера были выдвинуты не все обвинения

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Генпрокурор Бразилии заявил, что против Темера были выдвинуты не все обвинения

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Президент Бразилии Мишел Темер. Фото: ©REUTERS/Ueslei Marcelino

Напомним, ранее президенту страны были предъявлены обвинения в получении взяток.

Генпрокурор Бразилии заявил, что против главы государства Мишеля Темера к настоящему моменту были выдвинуты не все обвинения. По словам Родриго Жанота, он "не спешит" с обвинениями в мошенничестве и препятствовании правосудию в адрес президента. Об этом сообщает Reuters.

Как отметил генпрокурор, он намерен расследовать каждый пункт обвинения как можно тщательнее.

Также, по словам Жанота, имеются достаточные доказательства противоправной деятельности Темера, которые не были включены в уже представленный обвинительный документ.

-- Если бы я включил всё, защита сказала бы, что я дал все доказательства, не предоставив им право защищаться. Они бы спорили, что всё дело должно быть аннулировано по этой причине, — заявил в субботу Жанот.

Как ранее сообщал Лайф, 27 июня Темеру были предъявлены обвинения в коррупции.

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