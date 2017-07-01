Ефимова выиграла заплыв на 100 метров на Открытом чемпионате Франции

Также российская спортсменка финишировала четвёртой на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Россиянка Юлия Ефимова победила на 100-метровке брассом в первый день Открытого чемпионата Франции. Спортсменка установила рекорд турнира на этой дистанции — 1 минута и 5,29 секунды.

Второе место у австралийки Джессики Хансен, третьей стала испанка Джессика Валл.

Также на дистанции 200 метров комплексным плаванием Ефимова стала четвёртой и установила личный рекорд — 2 минуты и 11,65 секунды.