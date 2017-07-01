Гельмута Коля похоронили на кладбище в Шпайере

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Гельмута Коля похоронили на кладбище в Шпайере

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Фото: © REUTERS/Ralph Orlowski

О смерти бывшего канцлера стало известно 16 июня. Он скончался в своём доме в Людвигсхафене в возрасте 87 лет.

Экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля похоронили в Шпайере. Тело политика доставили из Страсбурга на родину после общеевропейской траурной церемонии, сообщает Bild.

Как сообщал Лайф, ранее в Страсбурге прошла церемония прощания с бывшим канцлером. На ней присутствовали Ангела Меркель, председатель Европарламента Антонио Таяни, глава Европейского совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Франции Эммануэль Макрон, бывший президент США Билл Клинтон, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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