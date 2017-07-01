В Киеве арестовали женщину-полицейского, заказавшую похищение человека

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В Киеве арестовали женщину-полицейского, заказавшую похищение человека

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Женщину-полицейского задержали в Киеве. Фото: Facebook/Надежда Максимец

Соответствующее ходатайство прокуратуры украинской столицы одобрил Днепровский районный суд.

Женщину-полицейского, заказавшую похищение человека, арестовали в Киеве. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.

— Учитывая тяжесть преступления, в котором подозревается полицейский, суд не дал ей права на залог, — написала Максимец.

Ранее Лайф сообщал, что 24-летняя женщина, которая работает заместителем командира взвода одного из райотделов УПО в Киевской области, организовала похищение и пытки гражданина, чтобы освободить возлюбленного из СИЗО.

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