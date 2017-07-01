Экс-менеджер Трампа назвал его "Хемингуэем "Твиттера"

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Экс-менеджер Трампа назвал его "Хемингуэем "Твиттера"

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Jim Bourg 

Он также добавил, что противникам президента США стоит остерегаться миллионов его подписчиков в соцсетях.

Бывший менеджер предвыборной кампании Дональда Трампа Кори Левандовски сравнил президента США с писателем Эрнестом Хемингуэем, отметив, что он "сбивал спесь" со своих оппонентов в "Твиттере".

— Он Эрнест Хемингуэй "Твиттера", — цитирует Левандовски The Hill. — Он много раз сбивал спесь со своих противников в "Твиттере". Можете спросить маленького Марко (Марко Рубио), лживого Теда (Тед Круз) или жуликоватую Хиллари (Хиллари Клинтон). Мы все знаем эти имена.

Он добавил, что тем, кто намерен выступить против Трампа в соцсетях, нужно остерегаться миллионов его подписчиков и сторонников.

Таким образом Левандовски прокомментировал серию оскорбительных сообщений, которую Дональд Трамп посвятил ведущим Morning Joe Мике Бжезински и Джо Скарборо.

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