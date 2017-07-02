Мама Месси пришла на свадьбу сына в белом платье, нарушив традиции

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Мама Месси пришла на свадьбу сына в белом платье, нарушив традиции

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Родители и сестра Лионеля Месси. Фото: © REUTERS/Marcos Brindicci

Появляться на торжественной церемонии в одежде светлых тонов может только невеста.

Мама аргентинского футболиста Лионеля Месси Селия пришла на свадьбу сына в платье, похожем на наряд невесты Антонеллы Рокуццо, пишет Daily Mail.

Поведение мамы Месси некоторые СМИ посчитали неуважительным. Дело в том, что, по местным традициям, никто из гостей не может посещать свадебную церемонию в одежде белого, серого или другого светлого цвета.

Отмечается, что семьи Лионеля и Антонеллы находятся в ссоре, и, возможно, таким способом женщина хотела "насолить" своей невестке.

Напомним, свадебная церемония нападающего футбольного клуба "Барселона" Лионеля Месси и модели Антонеллы Рокуццо прошла 30 июня в родном городе молодожёнов Росарио.

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