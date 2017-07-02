Мама Месси пришла на свадьбу сына в белом платье, нарушив традиции

Появляться на торжественной церемонии в одежде светлых тонов может только невеста.

Мама аргентинского футболиста Лионеля Месси Селия пришла на свадьбу сына в платье, похожем на наряд невесты Антонеллы Рокуццо, пишет Daily Mail.

Messi's MOTHER accused of trying to upstage footballer's bride when she arrives at wedding wearing identical dress https://t.co/sMstbD3uWx pic.twitter.com/0dvatcvzNX — Daily Mail Online (@MailOnline) 1 июля 2017 г.

Поведение мамы Месси некоторые СМИ посчитали неуважительным. Дело в том, что, по местным традициям, никто из гостей не может посещать свадебную церемонию в одежде белого, серого или другого светлого цвета.

Отмечается, что семьи Лионеля и Антонеллы находятся в ссоре, и, возможно, таким способом женщина хотела "насолить" своей невестке.

Напомним, свадебная церемония нападающего футбольного клуба "Барселона" Лионеля Месси и модели Антонеллы Рокуццо прошла 30 июня в родном городе молодожёнов Росарио.