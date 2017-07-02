Олбрайт, "как беженка и бабушка", оскорблена миграционным указом Трампа

Бывший американский госсекретарь после немецкой оккупации Чехословакии в 1939 году оказалась с родителями в Лондоне.

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт раскритиковала миграционный указ главы государства Дональда Трампа. По словам дипломата, документ "оскорбляет её, как беженку и бабушку".

— Как иммигрантка и беженка, я оскорблена жестокостью указа. Как бабушка, я оскорблена его невежеством, — написала дипломат на своей страничке в "Твиттере".

As an immigrant and refugee, I am offended by the travel ban's cruelty. As a grandmother, I am insulted by its ignorance. #NoMuslimBanEver — Madeleine Albright (@madeleine) 30 июня 2017 г.

Мадлен Олбрайт стала первой женщиной, возглавившей Госдеп США. Она руководила ведомством при Билле Клинтоне с 1997 по 2001 год.

Напомним, в соответствии с указом хозяина Белого дома большинству жителей шести стран с преимущественно мусульманским населением запрещён въезд на территорию США.

В новом содержании документа исключения делаются для тех, у кого в стране есть бизнес, гражданство или действующая виза, близкие родственники, к которым также относятся женихи и невесты.