Сирийские военные назвали ложью обвинения в применении хлора под Дамаском

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Сирийские военные назвали ложью обвинения в применении хлора под Дамаском

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Дамаск. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

В заявлении подчёркивается, что сирийская армия никогда не использовала химического оружия.

В ВС Сирии опровергли сообщения боевиков о якобы применении правительственными войсками хлора в районе Айн-Терма под Дамаском. Об этом говорится в заявлении представителя сирийского командования.

— Сообщения об этом сфабрикованы и абсолютно беспочвенны. Террористические группировки преднамеренно распространяют эту заведомую ложь, чтобы оправдать свои поражения, — цитирует заявление агентство SANA.

В документе подчёркивается, что сирийская армия никогда не использовала химического оружия против террористов и не будет этого делать, поскольку не обладает им.

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