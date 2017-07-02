Сирийские военные назвали ложью обвинения в применении хлора под Дамаском

В заявлении подчёркивается, что сирийская армия никогда не использовала химического оружия.

В ВС Сирии опровергли сообщения боевиков о якобы применении правительственными войсками хлора в районе Айн-Терма под Дамаском. Об этом говорится в заявлении представителя сирийского командования.

— Сообщения об этом сфабрикованы и абсолютно беспочвенны. Террористические группировки преднамеренно распространяют эту заведомую ложь, чтобы оправдать свои поражения, — цитирует заявление агентство SANA.

В документе подчёркивается, что сирийская армия никогда не использовала химического оружия против террористов и не будет этого делать, поскольку не обладает им.