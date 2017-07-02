"Дом Флинстоунов" в Калифорнии продали за $2,8 млн

Покупатель намерен сохранить здание и улучшить ландшафтный дизайн на прилегающей территории.

Одна из неофициальных достопримечательностей Калифорнии — "дом Флинстоунов" был продан впервые за 20 лет. Как пишет Daily Mail, новому обладателю мультяшной недвижимости пришлось раскошелиться на $2,8 млн.

Уникальный дом площадью 254 квадратных метра был построен в 1976 году архитектором Уильямом Николсоном. Своё прозвище здание получило из-за уникального внешнего вида: куполообразные потолки напоминают дом, в котором жил глава семьи Флинстоунов из одноимённого мультфильма. Интерьер, спроектированный архитектором Евгением Цуи, также отличается необычными чертами, включая спальню с мансардой и кухню со стеклянной столешницей и огромным количеством хрома.

Отмечается, что дом, расположенный в 27 километрах к югу от Сан-Франциско, выставили на продажу в сентябре 2015 года за $4,2 млн. Спустя год его цена упала до $3 млн.