СМИ: В Минобороны Украины считают критической ситуацию с боеприпасами

В Минобороны Украины назвали критической ситуацию с обеспечением армии боеприпасами для ряда видов вооружения. Об этом пишет издание ZN.UA со ссылкой на документ, который министр обороны Степан Полторак направил секретарю СНБО Александру Турчинову.

Как говорится в материале издания, значительную часть экспортных поставок Украины за рубеж до недавнего времени составляли боеприпасы, они уходили в Малайзию, Индию, страны Африки.

Сейчас же, по словам автора статьи, Минобороны Украины оценивает как критическое "обеспечение армии боеприпасами калибра 7,62 мм к снайперским винтовкам, калибра 12,7 к пулемётам ДШК и НСВТ, крупных калибров от 23 до 152 мм для артиллерийских систем, гранатомётными выстрелами всех типов и калибров".

Отмечается также, что Украина утратила возможность производства взрывчатых веществ, пороха, гильз, снарядов и взрывателей, так как ряд заводов по их производству находится в Донбассе, на территории, неподконтрольной Киеву.