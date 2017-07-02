В Бразилии задержали крупного наркоторговца по прозвищу Белая Голова

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В Бразилии задержали крупного наркоторговца по прозвищу Белая Голова

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В операции по поимке наркоторговца, укрывавшегося в течение 30 лет, участвовало около 150 правоохранителей.

В Бразилии спустя 30 лет поисков задержали одного из крупнейших в Южной Америке наркоторговцев Луиса Карлоса да Роша по прозвищу Белая Голова. Об этом сообщает телеканал Globo.

По данным AFP, поиски преступника, имеющего серьёзный авторитет в торговле кокаином, заняли почти 30 лет. Наркоторговца было трудно поймать, поскольку он сменил имя и внешность.

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