Во Франции мужчине предъявили обвинение в краже ракетных пусковых установок ВС

Похищенное было обнаружено в доме 23-летнего молодого человека. В настоящий момент следователи пытаются определить, планировал ли мужчина кражу.

Во Франции 23-летнему мужчине предъявили обвинение в предполагаемой краже ракетных пусковых установок ВС страны, а также бронебойных снарядов с грузового поезда. Об этом сообщает AFP.

Согласно данным издания, кража произошла в конце июня, когда поезд следовал между военной базой в городе Мирамас недалеко от Марселя и другой базой в Бриен-ле-Шато, в 200 километрах к востоку от Парижа.

Речь идёт о четырёх ракетных пусковых установках и четырёх корпусах бронебойных снарядов, сообщает издание "Паризьен".

Министерство обороны страны приступило к внутреннему расследованию "условий перевозки боеприпасов грузовым железнодорожным транспортом" и будет "предлагать меры для укрепления их безопасности".

Это не первый случай, когда во Франции было похищено большое количество армейского оружия.