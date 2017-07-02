Полицейские Украины напели гимн ЕС на рекорд

Гимном Евросоюза является "Ода к радости" — фрагмент знаменитой 9-й симфонии Бетховена.

Около 200 украинских полицейских из девяти музыкальных коллективов исполнили одновременно гимн ЕС, установив рекорд страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Диплом о достижении — самом многочисленном исполнении гимна ЕС на Украине — представители Книги рекордов Украины передали главе Нацполиции Сергею Князеву.

— Полиция должна не только раскрывать преступления, патрулировать улицы, но и поднимать общественный дух. Думаю, сегодня наши оркестры с этой задачей справились, — отметил Князев.

Гимном Евросоюза является "Ода к радости" — фрагмент знаменитой 9-й симфонии Бетховена, сочинённый к оде Фридриха Шиллера. В 1972 году она была принята в качестве официального гимна Совета Европы, а с 1985 года — Европейских сообществ (Европейского союза с 1993 года).