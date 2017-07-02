Трюдо раскритиковали из-за забытой провинции

Спустя некоторое время политик извинился перед канадцами, опубликовав пост в "Твиттере".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая на Парламентском холме во время празднования юбилея страны, отметил разнообразие всех канадских провинций и территорий, однако забыл упомянуть Альберту. Об этом сообщает телеканал CBC.

— Мы можем жить в Британской Колумбии, Юконе, на Северо-Западных территориях, в Саскачеване, Манитобе, Нунавуте, Онтарио, Квебеке, Нью-Брансуике, на Острове Принца Эдуарда, в Новой Шотландии или Ньюфаундленде и Лабрадоре. Но мы принимаем это разнообразие, зная, что мы все — канадцы, — заявил Трюдо.

Как отмечается, политик покинул сцену, после чего на него обрушился шквал критики в социальных сетях. Спустя несколько минут Трюдо вернулся к публике, признавшись в любви к провинции Альберта. Кроме того, пост с извинениями он опубликовал в своём "твиттере".

Got too excited somewhere over the Rockies. Sorry Alberta, I love you. Happy Canada Day! — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 1 июля 2017 г.

Канадский премьер заявил: "Альберта, я люблю тебя", отметив, что несколько смущён произошедшим.