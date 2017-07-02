Трамп придумал новое название для новостей CNN

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Трамп придумал новое название для новостей CNN

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Rick Wilking

Скандал между президентом и телекомпанией начался после материала о якобы новом расследовании по "связям с Россией".

Президент США Дональд Трамп придумал новое название для новостей телеканала CNN, который он часто обвиняет в распространении лживой информации.

— Я раздумываю над тем, чтобы поменять название "фейковых" новостей CNN на "мошеннические", — написал президент США в "Твиттере".

При этом Трамп заявил, что "фейковые СМИ" прилагают усилия, чтобы убедить американцев, что он не должен использовать соцсети.

— Но помните, что я выиграл выборы в 2016 году с интервью, речами и социальными сетями. Я должен был победить фейковые новости и сделал это. Мы продолжим побеждать! — отметил глава Белого дома.

Напомним, скандал между Трампом и CNN начался после публикации телекомпанией материала о якобы новом расследовании по "связям Трампа с Россией". В материале говорилось о встрече советника Трампа Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Вскоре материал удалили и телекомпания принесла извинения Скарамуччи.

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