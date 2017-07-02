Американский энергетик заявил, что вирус Petya не коснулся АЭС в США

Ранее в Министерстве нацбезопасности и ФБР заявили, что энергетический сектор страны был затронут в результате действия вируса-вымогателя.

Хакерская атака с использованием вируса Petya не коснулась американских АЭС, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Nuclear Energy Institute.

— Вирус не проник в систему ни одной из действующих 99 американских атомных станций, — заявил представитель отрасли.

По его словам, если бы это произошло, было бы необходимо немедленно уведомить Комиссию по ядерной регламентации, которая поставила бы в известность общественность. К настоящему моменту, по словам пресс-секретаря, информации об атаках не поступало.

Напомним, хакерская атака 27 июня затронула целый ряд стран, однако сильнее всего от вируса пострадала Украина — из строя вышли компьютерные системы банковского сектора, был нанесён удар по сфере энергоснабжения и телекоммуникаций. В организации массовой хакерской атаки глава МИД Украины обвинил Россию.