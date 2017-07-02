На Аляске 11-летний рыбак спас свою семью от медведя

Мальчик отправился на рыбалку в компании отца, дяди, двоюродного брата и трёх собак.

На Аляске 11-летний мальчик, отправившийся на рыбалку со своими родственниками, сумел дать отпор медведю. Как сообщает AP, по дороге к месту назначения рыбакам встретился хищник и юный Эллиот не растерялся, когда животное повалило на землю его взрослого дядю.

— Медведь оказался на нём так быстро, что он (дядя) даже не успел снять с плеча ружьё, — рассказал отец храброго мальчика.

По словам мужчины, первый выстрел Эллиота не остановил медведя, однако последующие — в нос и шею — позволили дяде мальчика выбраться из-под животного и вместе рыбаки прикончили его.

Как сообщается, инцидент произошёл в середине июня. При этом, по словам сенатора от Аляски Шелли Хьюз, животное напало не на мужчину, а на самого мальчика.