Роналду поддержал сборную Португалии перед матчем за третье место на КК-2017

Криштиану Роналду постом в "Инстаграме" поддержал своих коллег по сборной Португалии, которым 2 июля предстоит побороться с Мексикой за третье место Кубка конфедераций в Москве.
— Все вместе, на поле и вне поля. Давайте, ребята! — подписал футболист фотографию.
Напомним, матч за третье место между командами Португалии и Мексики пройдёт на стадионе "Спартак" в Москве 2 июля, начало — в 15:00 по московскому времени.
Игра состоится без лидера португальцев: тренер Фернанду Сантуш отпустил Криштиану Роналду домой к новорождённым близнецам.
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