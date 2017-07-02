Роналду поддержал сборную Португалии перед матчем за третье место на КК-2017

Игра состоится 2 июля без лидера португальцев — тренер отпустил его к новорождённым близнецам.

Криштиану Роналду постом в "Инстаграме" поддержал своих коллег по сборной Португалии, которым 2 июля предстоит побороться с Мексикой за третье место Кубка конфедераций в Москве.

— Все вместе, на поле и вне поля. Давайте, ребята! — подписал футболист фотографию.

Todos juntos, dentro e fora de campo. Vamos malta! Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июл 1 2017 в 3:21 PDT

Напомним, матч за третье место между командами Португалии и Мексики пройдёт на стадионе "Спартак" в Москве 2 июля, начало — в 15:00 по московскому времени.

Игра состоится без лидера португальцев: тренер Фернанду Сантуш отпустил Криштиану Роналду домой к новорождённым близнецам.