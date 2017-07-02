В Марави почти 400 тысяч человек покинули свои дома из-за осады боевиков

Из 389 300 человек 70 380 были размещены в государственных центрах эвакуации, остальные нашли приют у своих родственников.

В осаждённом террористами филиппинском городе Марави почти 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщает AFP.

Напомним, боевики группировки "Маут", поддерживающие ИГИЛ*, напали на город 23 мая, власти страны к борьбе с бандитами привлекли истребители, вертолёты и бронетехнику. По данным агентства, террористы по-прежнему контролируют некоторые части города, вынуждая покидать свои жилища не только жителей города, но и его окрестностей.

Согласно информации, от рук террористов с мая погибло почти 400 человек.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.