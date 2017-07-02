Квентин Тарантино сделал предложение израильской певице Даниэле Пик

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Квентин Тарантино сделал предложение израильской певице Даниэле Пик

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Как сообщается, на страницах режиссёра в соцсетях можно увидеть ссылки на материалы израильских СМИ о помолвке.

Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино сделал предложение руки и сердца израильской певице и модели Даниэле Пик, сообщает Daily Mail.

— Это правда. Мы очень счастливы и взволнованы, — цитируют СМИ слова избранницы режиссёра.

По данным СМИ, предложение Тарантино сделал в пятницу в Лос-Анджелесе.

Известно, что пара познакомилась, когда режиссёр ездил в Израиль с промотуром "Бесславных ублюдков". Брак с 33-летней Даниэлой станет для 54-летнего Тарантино первым.

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