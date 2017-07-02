Квентин Тарантино сделал предложение израильской певице Даниэле Пик

Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино сделал предложение руки и сердца израильской певице и модели Даниэле Пик, сообщает Daily Mail.
Quentin Tarantino engaged to Israeli singer Daniella Pick https://t.co/X2ri8sOG14— proseouk (@proseouklondon1) 2 июля 2017 г.
— Это правда. Мы очень счастливы и взволнованы, — цитируют СМИ слова избранницы режиссёра.
По данным СМИ, предложение Тарантино сделал в пятницу в Лос-Анджелесе.
Известно, что пара познакомилась, когда режиссёр ездил в Израиль с промотуром "Бесславных ублюдков". Брак с 33-летней Даниэлой станет для 54-летнего Тарантино первым.
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