Мигрант убил пожилых австрийцев из ненависти к правым политикам

Два раза в неделю он доставлял паре продукты из магазина своей супруги. Во время очередного визита он и совершил преступление.

В австрийском Линце 54-летний выходец из Туниса из мести убил пожилую пару. Мужчина считал, что чета поддерживает Австрийскую партию свободы и неприязненно относится к беженцам.

По данным полиции, мужчина, проживающий в Линце с 1989 года, сначала задушил 85-летнюю австрийку, а затем расправился с её 87-летним мужем, после чего поджёг тела. Сначала тунисец хотел совершить самоубийство, однако затем пришёл в полицию и признался в преступлении.

На допросе тунисец рассказал, что тщательно спланировал преступление. Два раза в неделю он доставлял паре продукты из магазина своей супруги. Во время очередного визита он и совершил убийство.