СМИ: РФ нашла доказательства применения террористами в Сирии иностранного оружия

Отмечается, что российские офицеры ранее зафиксировали 48 миномётных обстрелов квартала Аль-Каббас.

Российская сторона имеет неопровержимые доказательства того, что террористы в Сирии используют иностранное вооружение и боеприпасы. Об этом РИА "Новости" сообщает со ссылкой на информированный дипломатический источник.

— Были собраны неопровержимые доказательства того, что террористами используются иностранное вооружение и боеприпасы: сфотографированы осколки боеприпасов иностранного производства с серийными номерами, — цитирует агентство слова источника.

Отмечается, что 1 июля российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (САР) зафиксировали 48 миномётных обстрелов квартала Аль-Каббас.