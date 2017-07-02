Эрик Трамп поблагодарил американку, почистившую звезду его отца на Аллее славы

Эрик Трамп поблагодарил американку, почистившую звезду его отца, президента США Дональда Трампа, на Аллее славы в Голливуде.
— Спасибо тебе, Макенна! — написал он в "Твиттере", прикрепив запись самой девушки. На кадрах видно, как она чистит звезду Дональда Трампа от надписей, а затем фотографируется на её фоне.
Stopped to clean @realDonaldTrump Hollywood Star. Nothing but respect for MY President. #RaisedRight pic.twitter.com/jL4sqx4rlh— Makenna (@makenna_mg) 28 июня 2017 г.
— Ничего, кроме уважения к моему президенту, — прокомментировала 20-летняя студентка свой поступок.
Напомним, звезде с именем Дональда Трампа от недоброжелателей политика достаётся постоянно: её разбивали киркой, расписывали нецензурными словами и даже устанавливали рядом с ней унитаз.
- Популярные
- По времени