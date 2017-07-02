Экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд вернулся к съёмкам после ДТП

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Экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд вернулся к съёмкам после ДТП

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Ричард Хаммонд. Фото: © REUTERS/Eric Gaillard

Во время гонок в Швейцарии в июне этого года Хаммонд попал в серьёзную аварию, после чего долгое время находился на лечении в больнице.

Бывший ведущий телепередачи Top Gear Ричард Хаммонд вернулся к работе, однако вряд ли сможет сесть за руль в ближайшие полгода. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, в настоящее время создатели программы Grand Tour, ведущим которой является Хаммонд, решают, как тележурналист сможет участвовать в трюках, не садясь за руль. Среди рассматриваемых вариантов — шофёры и гостевые водители, например экс-пилот "Формулы-1" 37-летний Дженсон Баттон.

Лайф сообщал, что 10 июня текущего года во время гонок в швейцарском кантоне Санкт-Галлен Ричард Хаммонд попал в ДТП. Двухместный автомобиль Rimac Concept One, которым он управлял, сошёл с дистанции и загорелся.

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