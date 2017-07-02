В США полицейские застрелили выпускника, приняв ручку за нож

Молодой человек угрожал своему домовладельцу неким острым предметом или чем-то похожим на нож.

В штате Вашингтон полиция застрелила выпускника школы, приняв ручку за нож.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление шерифа округа Кинг, в полицию поступили звонки о стрельбе в одном из районов города Бериен.

Приехав на вызов, правоохранители узнали, что домовладелец произвёл в отношении 20-летнего Томми Ли "предупредительный выстрел". По словам мужчины, молодой человек угрожал ему "чем-то напоминающим нож или острый предмет".

В момент приезда полицейских домовладелец забежал в дом, после чего выпускник стал бить по двери острым предметом и выкрикивать, что является "Создателем". На приказы офицеров бросить "оружие" молодой человек не реагировал, электрошокеры также "не имели эффекта", и один из сотрудников три раза выстрелил в парня.

Как оказалось позднее, в руках у Ли была ручка. Молодой человек скончался в больнице от полученных ранений.

Как сообщается, инцидент произошёл ещё в середине июня.