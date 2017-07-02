Число жертв аварии с автобусом в Татарстане возросло до десяти

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Число жертв аварии с автобусом в Татарстане возросло до десяти

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Место ДТП в Татарстане. Фото: Vk.com/Вызов 112

На трассе столкнулись рейсовый автобус и КамАЗ, семь человек погибли на месте, ещё трое — после приезда скорой помощи.

Ещё три человека скончались от травм после столкновения КамАЗа и рейсового автобуса в Татарстане, таким образом число жертв ДТП достигло десяти. 12 человек были госпитализированы. Об этом сообщили в МВД по Республике Татарстан.

Как сообщал Лайф, авария произошла в нескольких километрах от города Заинска. Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом Самара — Ижевск. От удара автобус скатился в кювет и опрокинулся на бок. Обе машины загорелись.

В региональном ГУ МЧС в связи с ДТП открыт телефон горячей линии: (843) 227-46-96.

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