Число жертв аварии с автобусом в Татарстане возросло до десяти

Ещё три человека скончались от травм после столкновения КамАЗа и рейсового автобуса в Татарстане, таким образом число жертв ДТП достигло десяти. 12 человек были госпитализированы. Об этом сообщили в МВД по Республике Татарстан.
Как сообщал Лайф, авария произошла в нескольких километрах от города Заинска. Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом Самара — Ижевск. От удара автобус скатился в кювет и опрокинулся на бок. Обе машины загорелись.
В региональном ГУ МЧС в связи с ДТП открыт телефон горячей линии: (843) 227-46-96.
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